Οι παίκτες των Σανς και των Κλίπερς κυριάρχησαν στο τουρνουά του 2K και έφτασαν στα ημιτελικά! (vids)

Το τουρνουά του 2Κ που διοργανώθηκε από τους παίκτες του ΝΒΑ έφτασε μετά από σκληρές «μάχες» στα ημιτελικά. Το εντυπωσιακό είναι ότι εκεί κατάφεραν να φτάσουν δύο παίκτες των Σανς και δύο των Κλίπερς, οι οποίοι και θα μετρήσουν τις δυνάμεις τους για μια θέση στον τελικό.

Ο Ντέβιν Μπούκερ, ο Χάρελ, ο Έιτον και ο Μπέβερλι είναι οι 4 μεγάλοι φιναλίστ του τουρνουά. Ο Μπούκερ θα αντιμετωπίσει τον Χάρελ και ο Έιτον τον άσο των Κλίπερς, με 2 ματς... φωτιά.

Ο νεαρός άσος των Σανς πέταξε εκτός τον Χατσιμούρα με 71-55, ενώ ο Χάρελ τον Ντέρικ Τζόουνς Τζ. με 71-66, αλλά τα καλύτερα ματς ήταν τα άλλα δύο.

Το παιχνίδι μεταξύ του Έιτον και του Γιανγκ ήταν μια σκληρή «μάχη», με τον πρώτο να παίρνει τους Κλίπερς και τον Γιανγκ τους Λέικερς, ο οποίος φορούσε και ένα φούτερ αφιερωμένο στον Κόμπι. Το παιχνίδι ήταν κλειστό, με τον παίκτη των Χοκς να έχει τον ευκαιρία να πλησιάσει με ένα τρίποντο του Πόουπ, αλλά το έχασε και μαζί και το παιχνίδι με 73-66.

Το τελευταίο παιχνίδι της ημέρας ήταν αυτό του Μπέβερλι με τον Ντράμοντ, ο οποίος ήταν και φαβορί για πολλούς. Ο Μπέβερλι είχε τους Σίξερς, έπαιξε εξαιρετική άμυνα και πήρε το ματς με 69-62 και τον Ντράμοντ να σχολιάζει ότι ο αντίπαλος του παίζει την ίδια άμυνα στην πραγματικότητα και το παιχνίδι. Ο Μπέβερλι το πανηγύρισε έξαλλα, με τον αντίπαλο του να ξεσπά σε γέλια.

Οι επόμενες «μάχες» για μια θέση στον τελικό αναμένονται σκληρές...