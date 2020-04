Όταν Λεμπρόν, Πολ, Ντουράντ, Ουέιντ «μάγευαν» στο bowling (vid)

Συγκεκριμένα ήταν ένα event που είχε διοργανώσει ο Κρις Πολ, το «Chris Paul Celebrity Invitational» και στο οποίο πήραν μέρος μπασκετμπολίστες αλλά και επαγγελματίες παίκτες του bowling.

Όπως θα δείτε και στο βίντεο που ακολουθεί ήταν αρκετά καλοί οι NBAers, αλλά εκείνος που φαίνεται να το έχει περισσότερο απ' όλους είναι ο Κρις Πολ.

Chris Paul D-Wade LeBron and KD Bowling... why haven’t I seen this before @SONTHoops pic.twitter.com/BY4UExtaMG

— Sami Jarjour (@JarjourSami) April 10, 2020