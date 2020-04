Πριν από τρία χρόνια το φοβερό triple double του Ουέστμπρουκ με το νικητήριο τρίποντο! (vid)

Ο «Russ» έκανε τα... πάντα το βράδυ της 9ης Απριλίου 2017 με αποκορύφωμα το νικητήριο buzzer beater τρίποντο! Όμως τι είχε προηγηθεί; Σας υπενθυμίζουμε: 50 πόντοι με 17/32 σουτ και 11/11 βολές, 16 ριμπάουντ, 10 ασίστ, 1 κλέψιμο και μόλις 2 λάθη.

Δείτε και... θυμηθείτε!

Three years ago today, @russwest44 set the single season triple-double record with 42.

He dropped 50 and the game-winning buzzer-beater pic.twitter.com/UCNzupWIu5

— SportsCenter (@SportsCenter) April 9, 2020