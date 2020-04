ΜακΓκρέιντι: Η φοβερή στιγμή που μοίρασε... ασίστ στον εαυτό του για να καρφώσει! (vid)

Ήταν το παιχνίδι στο Ορλάντο, μεταξύ των Μάτζικ και των Ράπτορς, όπου ο «T-Mac» έμελλε να πρωταγωνιστήσει σε μια από τις πιο χαρακτηριστικές φάσεις στην ιστορία του ΝΒΑ!

Έτρεξε στον αιφνιδιασμό ύστερα από κλέψιμο στην άμυνα και αντί να προσπαθήσει να περάσει δίπλα από τον Ράφερ Άλστον,προτίμησε να τον... στείλει αδιάβαστο! Πώς; Πέταξε τη μπάλα στο ταμπλό, την έπιασε στον αέρα και την κάρφωσε!

Οι πληροφορίες ότι ο Άλστον είναι ακόμα «TD Waterhouse Centre» και ψάχνει τον ΜακΓκρέιντι, ακόμα... ελέγχονται.

This Date In Magic History: TMac threw it off the backboard to himself pic.twitter.com/l9r6gy5zWX

— Orlando Magic (@OrlandoMagic) April 9, 2020