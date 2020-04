Κορονοϊός: Κανονικά θα πληρωθούν οι παίκτες του ΝΒΑ (pic)

Αν και αρχικά είχε προταθεί μείωση που έφτανε το 50% όσον αφορά τον επόμενο μισθό τους και η Ένωση Παικτών αντιπρότεινε 25%, οι παίκτες θα πληρωθούν κανονικά στις 15 Απριλίου.

Αυτή είναι η ημερομηνία που θα καταβληθεί στους λογαριασμούς των παικτών η μισθοδοσία από τις ομάδες, ενώ τα πάντα παραμένουν ακόμη ανοικτά όσον αφορά την επόμενη καταβολή την 1η Μαΐου.

Εξακολουθούν οι εμπλεκόμενες πλευρές να βρίσκονται σε συζητήσεις ώστε στη συνέχεια να κρατηθεί ένα ποσό, το οποίο θα είναι ανάλογο με τα ματς που θα έχουν ακυρωθεί.

NBA and NBPA have been negotiating a withholding of a percentage of players salaries per upcoming paycheck dates. Next up: May 1 checks. League would keep percentage of salaries based on canceled games. https://t.co/4GHbSPpxGJ

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) April 9, 2020