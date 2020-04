Στάκχαουζ: «Έχασα πάσα ιδέα για τον Τζόρνταν όταν παίξαμε συμπαίκτες!» (aud)

Ο Μάικλ Τζόρνταν επέστρεψε για να παίξει για τους Ουίζαρντς από το 2001 μέχρι το 2003 και εκεί βρέθηκε να είναι συμπαίκτης με τον Τζέρι Στάκχαουζ.

Οι Ουίζαρντς τέλειωσαν την σεζόν με ρεκόρ 37-45, δεν μπήκαν ποτέ στα playoffs και η εξομολόγηση του Στάκχαουζ στον Βοϊναρόφσκι γυρίζει τον χρόνο πίσω.

«Ειλικρινά, εύχομαι ποτέ να μην είχα παίξει στην Ουάσινγκτον για πάρα πολλούς λόγους. Πίστευα ότι ήμουν καλά στο Ντιτρόιτ πριν γίνω ανταλλαγή εκεί. Ήταν μεγάλη πρόκληση να είμαι σε μία κατάσταση με ένα είδωλο, που σε εκείνο το σημείο, ένιωθα ότι ήμουν καλύτερος παίκτης.

Όλα έτρεχαν μέσα από τον Τζόρνταν. Ο Νταγκ Κόλινς (ο κόουτς), αγαπώ τον Νταγκ, αλλά νομίζω ότι το είδε σαν μια ευκαιρία να επανορθώσει για κάποιες κακές στιγμές που είχαν στο Σικάγο. Οπότε ότι ήθελε ο Μάικλ να κάνει, κάναμε.

Αρχίσαμε καλά και δεν του άρεσε πως έτρεχε η επίθεση, γιατί έτρεχε λίγο παραπάνω από εμένα. Ήθελε να απομονώνεται εκείνος στο ποστ. Αυτό ήθελε, αυτό κάναμε. Δεν μου άρεσε η σεζόν. Ό,τι είχα στο μυαλό μου για τον Τζόρνταν χάθηκε λίγο εξαιτίας αυτής της σεζόν».

Εκείνη την σεζόν ο Στακχάουζ είχε μέσο όρο 21.5 πόντους και ο MJ 20.

Full episode of The Woj Pod with @JerryStackhouse: https://t.co/0zX2rlDGGL pic.twitter.com/BPCOSFw72M

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) April 9, 2020