Το πρώτο παιχνίδι του Σακίλ με τον Μινγκ και η σκέψη του: «Ποιος είναι αυτός γαμ@@ο;» (vids)

Η πρώτη φορά που βρέθηκαν αντιμέτωποι οι Μινγκ και Σακίλ είναι μοναδική γι' αυτό και την θυμήθηκαν οι Ρόκετς.

Αυτό όμως που έχει ξεχωριστό ενδιαφέρον είναι η περιγραφή του Σακίλ, όπου ο πανύψηλος Κινέζος τον έκοβε συνέχεια και τον έκανε να αναρωτηθεί.

«Που είναι αυτός γαμ@@ο; Πηγαίνω μια φορά να τον κερδίσω, με μπλοκάρει, την δεύτερη φορά πάω με fadeaway, με μπλοκάρει, πάνω να καρφώσω, με μπλοκάρει. Πρώτη φορά κάποιος μου μπλοκάρει το σουτ μου τρεις φορές στην σειρά. Έπρεπε να αλλάξω. Επίσης είναι ο πρώτος που γύρισε, με κοίταξε στα μάτια και σούταρε από πάνω μου».

“Who the f*** is this?”

Shaq talking about Yao blocking his few shots. pic.twitter.com/aS0Pcv7dqr

— Ballislife.com (@Ballislife) April 8, 2020