Τέιτουμ: «Ο Χάρντεν θα έπρεπε να είχε πάρει το MVP και πέρυσι» (vid)

Αν κι έχουν περάσει αρκετοί μήνες, ακόμη παίκτες του ΝΒΑ ασχολούνται με την «διαμάχη» Αντετοκούνμπο και Χάρντεν σχετικά με το περσινό βραβείο του Πολυτιμότερου Παίκτη.

Ο Τζέισον Τέιτουμ σε πρόσφατο Instagram Live τάχθηκε υπέρ του γκαρντ των Ρόκετς,

«Θα έπρεπε να είχε κερδίσει και πέρυσι το βραβείο. Σίγουρα θα έπρεπε να είχε κάνει back to back» ανέφερε ο παίκτης των Σέλτικς.

“James Harden should’ve won MVP last year. He definitely should’ve won back to back MVP’s” -Jayson Tatum pic.twitter.com/OP4q6JWi3L

— Rob Rockets szn (@Hou5ton4L) April 8, 2020