Όταν ΛεΜπρόν και Ντουράντ έπαιξαν football λόγω lock out (vid)

Δράση στο ΝΒΑ δεν υπάρχει λόγω κορονοϊού και στις ΗΠΑ θυμήθηκαν όταν δεν υπήρχε δράση το 2011 λόγω απεργίας (lock out).

Εκείνη την περίοδο είχε ξεκινήσει από το twitter μία πλάκα περί αμερικάνικου ποδοσφαίρου και τελικά έγινε κανονικός αγώνας.

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς έκανε μία ομάδα με φίλους του, ο Κέβιντ Ντουράντ έκανε μία με δικούς του και έπαιξαν ένα ματς american flag football.

Για την ιστορία η ομάδα του ΛεΜπρόν είχε νικήσει με 70-63.

Δείτε στιγμές του αγώνα...

Team LeBron vs. Team Durant.

Rare footage of NBA superstars on the gridiron @brgridiron

(via @NFL) pic.twitter.com/d8RGKTt4mh

— Bleacher Report (@BleacherReport) April 8, 2020