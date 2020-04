Αγαπημένη ανάμνηση του Σακίλ: «Όταν ο Κόμπι μου πέταξε την λόμπα και έβγαλα φτερά» (vids)

Σε λάιβ που έκανε ο Σακίλ Ο' Νιλ κλήθηκε να απαντήσει σε διάφορες ερωτήσεις και μια από αυτές ήταν να ξεχωρίσει την αγαπημένη του αθλητική ανάμνηση. Σίγουρα δεν είναι εύκολο με τόσες φάσεις που έχει πρωταγωνιστήσει, αλλά η απάντηση ήρθε άμεσα.

Η αγαπημένη ανάμνηση του Σακίλ είναι η λόμπα που του έβγαλε ο Κόμπι στο Game 7 των Τελικών της Δύσης το 2000, όταν αναγκάστηκε να «πετάξει» στον θεό για να φτάσει την πάσα.

«Κοιτάω τον Κόμπι και του λέω ''Κόμπι είμαι ανοιχτός'' και κάθε φορά που οι δυο μας πλησιάζαμε δύο ή τρεις αμυντικοί έπεφταν πάνω μας και του λέω ''Κόμπι είμαι ανοιχτός'' και πέταξε την λόμπα, αλλά ήταν πολύ ψηλά και έπρεπε να βγάλω αυτά τα φτερά. Πέταξε την πάσα πολύ ψηλά, πήδηξα και κάρφωσα».

Shaq's favorite sports memory?

The iconic Game 7 lob from Kobe in the 2000 Western Conference Finals. (via @shaq) pic.twitter.com/AONaBAaM4D

— SportsCenter (@SportsCenter) April 7, 2020