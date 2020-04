Ο νεαρός άσος των Λέικερς έχει αλλάξει το στιλ του και φαίνεται πως πλέον του δίνει ξεχωριστή σημασία.

Ο Κούζμα πλέον είναι κλεισμένος στο σπίτι του, όπως και οι περισσότεροι και αφού δεν μπορεί να δείξει τα ρούχα του, πριν τους αγώνες, τα δείχνει με πασαρέλα μέσα στο σπίτι του, ενώ το παρουσιάζει μέσω tik tok.

Kuz really misses getting pregame fits off @kylekuzma pic.twitter.com/0uiZk7hiLt

— B/R Kicks (@brkicks) April 5, 2020