Φουρνιέ: «Δεν πιστεύω ότι θα ξεκινήσει και πάλι η σεζόν» (pic)

Ο Γάλλος γκαρντ των Ορλάντο Μάτζικ με χαρακτηριστική ανάρτηση στο twitter ανέφερε ότι «δεν ξέρω για εσάς αλλά εγώ πιστεύω ολοένα και λιγότερο στην επανέναρξη της σεζόν».

Και συνέχισε: «Στις ΗΠΑ μόλις ξεκίνησε ο περιορισμός. Θα γίνει επανεκκίνηση τον Ιούλιο; Είναι σε 4 μήνες. Θα χρειαστεί τουλάχιστον ένας μήνας προετοιμασίας διαφορετικά οι τραυματισμοί θα είναι αναπόφευκτοι. Και επιπλέον. Θα πάμε απευθείας στα Playoffs;»

Λογικά τα ερωτήματα του Φουρνιέ...

Ici on commence a peine le confinement. Une reprise en juillet? Cest dans 4 mois. Il nous faudrait au moins 1 moins de reprise/ prepa physique sinon les blessures cava etre un massacre. Et en plus on irait direct en PO?

