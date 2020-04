Ο Αντετοκούνμπο στους τρεις καλύτερους για τον ΜακΚόλουμ, αλλά όχι ο MVP (vid)

Ο γκαρντ των Πόρτλαντ Τρέιλμπλεϊζερς ρωτήθηκε για τους τρεις καλύτερους, κατά σειρά, παίκτες στο ΝΒΑ αυτή τη στιγμή και εκείνος ναι μεν επέλεξε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, αλλά τον άφησε στην 3η θέση της λίστας.

Πρώτος και καλύτερος για τον Μακ Κόλουμ είναι ο Λεμπρόν Τζέιμς τον οποίο και ψήφισε για MVP της σεζόν, δεύτερος στις προτιμήσεις του ήρθε ο Κουάι Λέοναρντ και τρίτος ο Έλληνας σούπερ σταρ.

.@CJMcCollum answers the hard questions on #TheBoardroom today with @realjaywilliams. Who would you pick for league MVP if you had to choose right now?

Full episode drops at 4PM EST pic.twitter.com/VB6lOndbMD

