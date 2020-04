Η φοβερή σύμπτωση των δίδυμων Μόρις, παρά ένα καλάθι έχουν τους ίδιους πόντους στο ΝΒΑ! (pic)

Ακούγεται απίστευτο, αλλά είναι πέρα για πέρα αληθινό! Τα δύο αδέρφια έχουν σημειώσει σχεδόν τους ίδιους ακριβώς πόντους στο ΝΒΑ (!) αφού τους χωρίζει μόνο ένα καλάθι!

Ο Μαρκίφ Μόρις των Λος Άντζελες Λέικερς έχει πετύχει 7.250 πόντους συνολικά στην καριέρα του, ενώ ο δίδυμος αδερφός του Μάρκους που αγωνίζεται στους Κλίπερς, 7.248! Δηλαδή μόλις ένα καλάθι λιγότερο.

Βέβαια ο Μαρκίφ έχει αγωνιστεί και σε 31 ματς περισσότερα, έχοντας 631 παιχνίδια στην καριέρα του έναντι 600 του αδερφού του. Να σημειωθεί ότι είχαν επιλεγεί στο draft του 2011 στο νούμερο «13» και στο νούμερο «14» αντίστοιχα.

Twin brothers Markieff & Marcus Morris were selected back-to-back with the 13th and 14th pick in the 2011 NBA draft.

Total Career Points so far:

Marcus - 7,248

Markieff - 7,250 pic.twitter.com/aseNJEbkhY

— Hilltop Hoops (@HilltopNBA) April 6, 2020