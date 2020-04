Αντετοκούνμπο: Το μήνυμα της Μαράια για τον... ίδιο αριθμό του Γιάννη με τον πατέρα της (vid)

Η Μαράια βρήκε μια φωτογραφία του πατέρα της, Πατ Ριντλσπρίγκερ, από το «Fresno State» όπου όλως τυχαίως φοράει φανέλα με τον αριθμό «34». Δηλαδή τον ίδιο που έχει επιλέξει εδώ και επτά χρόνια ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και σύντροφος της ζωής της, στο ΝΒΑ.

«Νομίζω ότι ήταν γραφτό να γίνει. Έχουμε καλό γούστο στο '34' μαμά» ήταν το χαρακτηριστικό της «τιτίβισμα» το οποίο μοιράστηκε και ο ίδιος ο Γιάννης.

I guess this thing was meant to be! We got pretty good taste in #34s mom!! pic.twitter.com/QHs5ne2wXy

— Mariah Danae (@mariahdanae15) April 5, 2020