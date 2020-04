Ουέιντ: «Γνώρισα τον Άιβερσον σε καζίνο και μου έδωσε μάρκα 1000$» (vid)

Στο «Lefkoe Show» ο θρύλος των Χιτ μοιράστηκε με το κοινό για την πρώτη του γνωριμία με τον Άλεν Άιβερσον.

Ο Ντουέιν Ουέιντ είπε πως, «Θυμάμαι στη ρούκι μου χρονιά, είχαμε πάει στο Πουέρτο Ρίκο. Μπήκαμε στο καζίνο του ξενοδοχείου και ο Έντι Τζόνσον, που ήταν τότε συμπαίκτης μου, με πήρε μαζί. Πήγαμε στο τραπέζι που καθόταν ο Άιβερσον. Ήξερε ότι είναι ο αγαπημένος μου παίκτης και πήγαμε εκεί για να με συστήσει.

Ο Άλεν τζόγαρε εκείνη τη στιγμή και εγώ απλά στεκόμουν εκεί! Μου πέταξε μία μάρκα 1.000 δολαρίων και μου είπε ‘πήγαινε να παίξεις νεαρέ’. Έπαιξα τα 500 και τα άλλα τα έβαλα στη τσέπη».

