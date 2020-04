Σακίλ: «Δεν ήθελα να ρίξω τάπα σε 4 παίκτες γιατί λάτρευα το παιχνίδι τους» (pic & vid)

Ο Σακίλ Ο' Νηλ φιλοξενήθηκε στο «Lefkoe Show» και μεταξύ άλλων είπε κάτι που δεν γνωρίζαμε.

«Λάτρευα τον τρόπο παιχνιδιού τεσσάρων παικτών και δεν ήθελα να τους κόψω.

Τζέισον Ουίλιαμς, Άλεν Άιβερσον, Τρέισι ΜακΓκρέιντι και Βινς Κάρτερ. Θα μπορούσα να τους έχω ρίξει τάπες ειδικά του Άιβερσον, αλλά δεν ήθελα».

Shaq says he used to let these players shoot because he loved their game:

▫️ White Chocolate

▫️ Vince Carter

▫️ Tracy McGrady

▫️ Allen Iverson

"I could’ve blocked [Iverson’s] shot multiple times, I just didn’t want to"

(via @LefkoeShow) pic.twitter.com/aHi2w7kzh8

— Bleacher Report (@BleacherReport) April 5, 2020