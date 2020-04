Ο διαγωνισμός καρφωμάτων του 1988 ήταν ένας εκ των κορυφαίων ever, με τον Μάικλ Τζόρνταν και τον Ντομινίκ Ουίλκινς να προσφέρουν απίστευτο θέαμα.

Τα χρόνια πέρασαν, ο «Νικ» 60άρισε όμως φρόντισε να επιβεβαιώσει ότι η τέχνη δεν ξεχνιέται, ανεβάζοντας ένα video στο Twitter με την υποσημείωση: «για εκείνους που θέλουν να ξέρουν αν μπορώ ακόμα να καρφώνω»!

For those who want to know if I can still #dunk #SLAMDUNK @lecrae pic.twitter.com/dRcm5fguYK

— Dominique Wilkins (@DWilkins21) April 4, 2020