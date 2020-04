Γκάι: «Ο κορονοϊός πήρε τον παππού μου, πάρτε το σοβαρά»! (pics)

Την ώρα που επισήμως η Κίνα έχει περιορίσει την επιδημία, οι ΗΠΑ οδεύουν να γίνουν το νέο παγκόσμιο επίκεντρο του covid-19. Μόνο στην πόλη της Νέας Υόρκης καταγράφηκαν χθες 1.905 νέοι θάνατοι.

Οι Αμερικάνοι προετοιμάζονται για το χειρότερο, κατασκευάζοντας νοσοκομεία εκστρατείας από το Λος Άντζελες ως το Μαϊάμι με χιλιάδες επιπλέον κλίνες, ενώ ένα πλωτό νοσοκομείο έχει φτάσει στη Νέα Υόρκη.

Ο αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων στο αμερικανικό έδαφος έχει ξεπεράσει τις 300.000 και ο Τραμπ προειδοποίησε ότι οι ΗΠΑ εισέρχονται σε «μια περίοδο η οποία θα είναι πραγματικά φρικτή», με «πολύ άσχημους αριθμούς».

Από την πλευρά του, ο άσος των Κινγκς και πρωταθλητής στο NCAA με το Βιρτζίνια, Κάιλ Γκάι θρηνεί την απώλεια του παππού του λόγω κορονοϊού.

«O κορονοϊός πήρε τον παππού μου χθες το βράδυ. H θνητότητα είναι ένα δύσκολο χάπι που πρέπει να καταπιείς. Ζούσαμε παλιά μαζί στην ίδια γειτονιά, τώρα θα είσαι μαζί μας κάθε μέρα. Σας ικετεύω, μην περιμένετε να δείτε αυτό για να ξυπνήσετε. Πάρτε το σοβαρά και μείνετε ασφαλείς».

Covid-19 took my grandpa last night. Mortality is a tough pill to swallow. You used to live down the street, now you’re with us everyday I beg you, don’t let this be your wake up call. Take this seriously & stay safepic.twitter.com/AKbmj6P97p

— Kyle J Guy (@kylejguy) April 4, 2020