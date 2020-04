Η κλάση του Κόμπι είναι στο Νο.2 του Top-10 όλων των εποχών στο Hall of Fame! (pics)

Η εφετινή κλάση του Hall of Fame είναι μία από τις καλύτερες ever, από τη στιγμή που οι Κόμπι Μπράιαντ, Τιμ Ντάνκαν και Κέβιν Γκαρνέτ σημάδεψαν τη σύγχρονη ιστορία του ΝΒΑ.

Με αφορμή, λοιπόν την επικείμενη είσοδο τους στην μπασκετική αιωνιότητα, το κορυφαίο αμερικανικό δίκτυο ESPN παρουσίασε το TOP-10 στην ιστορία του Hall of Fame!

1. 2009

Μάικλ Τζόρνταν, Ντέιβιντ Ρόμπινσον, Τζον Στόκτον

Ο Μάικλ Τζόρνταν, ο Greatest Of All Time πέρασε και τυπικά στο μπασκετικό πάνθεον με την είσοδο του στο Hall of Fame το 2009 ενώ η ομιλία του με δάκρια στα μάτια έδωσε ένα από τα κορυφαία memes ever! Στα έξι πρωταθλήματα και τα πέντε MVPs του Air προστέθηκαν τα δυο πρωταθλήματα και το MVP του Ντέιβιντ Ρόμπινσον ενώ στην… παρέα τους προστέθηκε ο Τζον Στόκτον, ο οποίος έκλεισε την τεράστια καριέρα του δίχως δαχτυλίδι όμως ηγείται ακόμα σε ασίστ και κλεψίματα στο ΝΒΑ, σχεδόν 17 χρόνια έπειτα από την απόσυρση του από την ενεργό δράση!

2. 2020

Κόμπι Μπράιαντ, Τιμ Ντάνκαν, Κέβιν Γκαρνέτ

Στην κλάση του 2020 φιγουράρουν τρεις παίκτες που σημάδεψαν τη σύγχρονη εποχή του ΝΒΑ. Μάλιστα είναι μόλις η πέμπτη φορά στην ιστορία που θα εισαχθούν τρεις παίκτες με μίνιμουμ ένα δαχτυλίδι έκαστος. Η συγκεκριμένη τριάδα των Κόμπι Μπράιαντ, Τιμ Ντάνκαν και Κέβιν Γκαρνέτ είχε συνολικά 11 πρωταθλήματα ΝΒΑ, τέσσερα βραβεία MVP, πέντε βραβεία MVP Finals, 48 παρουσίες σε All Star Game, και 39 παρουσίες στην κορυφαία πεντάδα και 39 στην καλύτερη αμυντική πεντάδα της λίγκας, αποτελώντας μια από τις κορυφαίες τάξεις όλων των εποχών στο Hall of Fame!

3. 1980

Τζέρι Ουέστ, Όσκαρ Ρόμπερτσον, Τζέρι Λούκας

Ο Τζέρι Ουέστ και ο Όσκαρ Ρόμπερτσον μπήκαν μαζί στο Hall of Fame ενώ είχαν επιλεγεί στο νούμερο 1 και το νούμερο 2 του Draft το 1960, αντίστοιχα! Μάλιστα αποσύρθηκαν από την ενεργό δράση την ίδια χρονιά (1973-74) ως δεύτερος και τρίτος σκόρερ εκείνη την περίοδο! Στο μεσοδιάστημα, συμπεριλήφθηκαν σε όλες τις καλύτερες πεντάδες του ΝΒΑ από το 1961-62 ως το 1966-67. Την κλάση του 1980 συμπλήρωσε ο Τζέρι Λούκας, επτά φορές All-Star και μέλος των Νικς που κατέκτησαν το πρωτάθλημα το 1973, το τελευταίο στην ιστορία των Νεοϋορκέζων.

4. 2016

Σακίλ Ο Νιλ, Άλεν Άιβερσον, Γιάο Μινγκ

Σχεδόν 15 χρόνια μετά από τις μάχες των Λέικερς με τους Σίξερς στους Τελικούς του 2001, ο Σακίλ Ο Νιλ και ο Άλεν Άιβερσον… αντάμωσαν ξανά κατά την είσοδο τους στο Hall of Fame. Ο Σακ αποσύρθηκε έχοντας κατακτήσει τέσσερα πρωταθλήματα, τρία βραβεία MVP Finals και ένα βραβείο MVP με συμμετοχές σε 15 All Star Game. Σε ό,τι αφορά τον Άιβερσον, αναδείχτηκε Πολυτιμότερος Παίκτης το 2001, Rookie της Χρονιάς το 1997 κι έπαιξε σε 11 All Star Game. Μαζί τους πέρασε στην μπασκετική αιωνιότητα ο Γιάο Μινγκ, ο οποίος έκανε θραύση με τους Ρόκετς όμως ταλαιπωρήθηκε από σοβαρούς τραυματισμούς.

5 -1995

Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ, Βερν Μίκελσεν

Από το 1975 μέχρι και το 1989 που έριξε τους τίτλους τέλους της καριέρας του, ο Καρίμ Αμντούλ Τζαμπάρ αποτέλεσε τον βασικό και αναντικατάστατο σέντερ των Λος Άντζελες Λέικερς. Είναι ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία του ΝΒΑ, έχει 6 τίτλους πρωταθλητή, έχει αναδειχθεί 6 φορές MVP της κανονικής περιόδου, δύο φορές MVP σε τελικούς, 10 φορές ήταν μέλος της καλύτερης πεντάδας ενώ έχει πάρει μέρος και σε... 19 All Star Games! Το 1995 εισήχθη στο Hall of Fame μαζί με τον Βερν Μίκελσεν, ο οποίος πλαισίωσε τον Τζορτζ Μάικαν στους Μινεάπολις Λέικερς κατακτώντας τέσσερα πρωταθλήματα.

6 - 1979

Ουίλτ Τσάμπερλεϊν

Ο Τσάμπερλεϊν ήταν ο μοναδικός NBAer που εισήχθη στο Hall of Fame το 1979. Υπήρξε ένας από τους κορυφαίους μπασκετμπολίστες όλων των εποχών, ίσως ο πρώτος αληθινός σταρ του ΝΒΑ, πολύ πριν το αμερικανικό πρωτάθλημα μετατραπεί στο σημερινό γαλαξία ακριβοπληρωμένων αστέρων. Οι 100 πόντοι σε ένα ματς του 1962, τα 55 ριμπάουντ σε ένα άλλο ένα χρόνο νωρίτερα, τα… αμέτρητα μπλοκ, οι 50.4 πόντοι μ.ο. της περιόδου 1961-62, τα 27.2 ριμπάουντ μ.ο. της σεζόν 1960-61 είναι ρεκόρ που παραμένουν και λογικά θα παραμείνουν ακατάρριπτα.

7 – 2010

Καρλ Μαλόουν, Σκότι Πίπεν, Ντένις Τζόνσον, Γκας Τζόνσον

Έπειτα από την είσοδο των Μάικλ Τζόρνταν και Τζον Στόκτον στο Hall of Fame, την επόμενη χρονιά τους ακολούθησαν οι… Διόσκουροι τους σε Μπουλς και Τζαζ, αντίστοιχα. Οι Σκότι Πίπεν και Καρλ Μαλόουν πέρασαν στο μπασκετικό πάνθεον το 2010 μαζί με τους Ντένις και Γκας Τζόνσον.

8 – 2018

Τζέισον Κιντ, Στιβ Νας, Ρέι Άλεν, Γκραντ Χιλ, Μόρις Τσικς, Ντίνο Ράτζα

Η κλάση του 2018 ήταν… ενισχυμένη καθώς μειώθηκε ο χρόνος αναμονής για την είσοδο στο Hall of Fame από τα πέντε στα τέσσερα χρόνια, από τη στιγμή της απόσυρσης ενός παίκτη από την ενεργό δράση. Έτσι οι Στιβ Νας και Ρέι Άλεν που αποσύρθηκαν το 2014 μπήκαν στην ίδια κλάση με τους Γκραντ Χιλ και Τζέισον Κιντ που σταμάτησαν το μπάσκετ το 2013. Ο Κιντ και ο Νας φιγουράρουν στη δεύτερη και την τρίτη θέση, αντίστοιχα σε ό,τι αφορά τις ασίστ ενώ ο Ρέι Άλεν είναι πρώτος στα τρίποντα.

9 – 1993

Τζούλιους Έρβινγκ, Μπιλ Ουόλτον, Κάλβιν Μέρφι

Το ΝΒΑ χρειαζόταν τον Τζούλιους Έρβινγκ. Χρειαζόταν κάποιον να δείξει τον δρόμο, κάποιον που θα έδινε κύρος και λάμψη στο ΝΒΑ, αξιοπιστία, κάποιον που θα γινόταν παράδειγμα για όλους. Και ο Dr. J έγινε το πρότυπο που είχαν όλοι ανάγκη. Στα χνάρια του πάτησαν παίκτες σαν τον Μάικλ Τζόρνταν, τον Μάτζικ Τζόνσον, τον Ντομινίκ Ουίλκινς... Ο πρώτος του προπονητής στο ΝΒΑ, ο Τζιν Σου, ήταν ξεκάθαρος: «Η λίγκα χρειαζόταν κάποιον σαν τον γιατρό». Το 1993 εισήχθη στο Hall of Fame έχοντας κατακτήσει το πρωτάθλημα του 1983 με τους Σίξερς.

10 – 2008

Χακίμ Ολάζουον, Πάτρικ Γιούιν, Άντριαν Ντάντλεϊ

Ο Χακίμ Ολάζουον και ο Πάτρικ Γιούιν μπήκαν μαζί στο Hall of Fame το 2008 ενώ πριν από 14 χρόνια είχαν πρωταγωνιστήσει στους τελικούς του ΝΒΑ ανάμεσα στους Ρόκετς και τους Νικς. Μαζί τους μπήκε ο Άντριαν Ντάντλεϊ και ο θρυλικός κόουτς Πατ Ράιλι.