Απολαυστικό trash talk του Μπέβερλι στον ΛεΜπρόν μετά από τάπα του Γιάννη! (vid)

Οι παίκτες του ΝΒΑ έχουν αρχίσει τους αγώνες μεταξύ τους μέσω 2Κ και αυτή τη φορά αναμετρήθηκαν οι Πάτρικ Μπέβερλι και Χασάν Ουάιτσαϊντ, που διάλεξαν τους Μπακς και τους Λέικερς, αντίστοιχα.

Σε κάποια φάση ο παίκτης των Μπλέιζερς πήγε στο καλάθι με τον ΛεΜπρόν Τζέιμς, αλλά... πετάχτηκε μπροστά του ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και τού έκανε τάπα.

Η αντίδραση του παίκτη των Κλίπερς; Απολαυστική, αφού ακόμα και τώρα βρήκε ευκαιρία να την... πει στον «αιώνιο» αντίπαλό του.

Even with no NBA games, Pat Bev still found a way to trash talk LeBron #NBA2KTourney pic.twitter.com/gThGJXq8pK

— ESPN (@espn) April 4, 2020