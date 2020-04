Κορονοϊός: Το ΝΒΑ προσφέρει 1 εκατομμύριο μάσκες στη Νέα Υόρκη!

Δεν έχει τέλος ο εφιάλτης του κορονοϊού στις ΗΠΑ και ειδικά στη Νέα Υόρκη όπου σε 24 ώρες έχασαν την ζωή τους 630 άνθρωποι.

Η αμερικανική μεγαλούπολη αποτελεί πλέον το επίκεντρο του νέου κορονοϊού στις Ηνωμένες Πολιτείες αφού κατέγραψε 630 θανάτους σε μια μέρα, τον χειρότερο απολογισμό της σε 24 ώρες, με αποτέλεσμα να αυξηθεί σε 3.565 ο συνολικός αριθμός των νεκρών.

Όπως, λοιπόν ανέφερε ο κυβερνήτης της Νέας Υόρκης, Άντριου Κουόμο, το ΝΒΑ έκανε δωρεά 1 εκατομμύριο ιατρικές μάσκες στη μάχη κατά του Covid-19 σε συνεργασία με τους Νικς και τους Μπρούκλιν Νετς!

NEW: The @NBA is contributing 1 million desperately needed surgical masks for New York's essential workers in collaboration with @nyknicks, @BrooklynNets and China's Consul General Huang Ping.

New York thanks you.

We are beyond grateful for this gift of critically needed PPE.

— Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) April 4, 2020