Τουρνουά NBA 2K: Αήττητοι όσοι παίκτες πήραν Γιάννη και Μπακς! (vids)

Τις ικανότητες τους έδειξαν στο ΝΒΑ 2Κ20 οι σταρ του ΝΒΑ, αφού έγινε ο πρώτος γύρος του τουρνουά που διοργανώνει το ΝΒΑ.

Ο Πατ Μπέβερλι που... τρελάθηκε με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο επικράτησε του , ο Ντέρικ Τζόουνς... καθάρισε τον Κέβιν Ντουράντ, ενώ Τρέι Γιανγκ πέταξε εκτός τον Χάρισον Μπαρνς.

Τι κοινό είχαν οι τρεις νικητές; Mα φυσικά όλοι τους προκρίθηκαν, διαλέγοντας τους Μπακς και τον Greek Freak.

Ο Έλληνας φόργουορντ είναι ασταμάτητος στα τελευταία ΝΒΑ 2Κ και θέλει πολλά πράγματα στην άμυνα και προσαρμογές για να τον σταματήσεις.

@TheTraeYoung puts 101 points on the board in his big opening round performance of the @NBA2K Players Tournament! #NBA2KTourney pic.twitter.com/MFOUd8nVy8 — NBA (@NBA) April 4, 2020