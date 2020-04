Δεν τα πήγε και πολύ καλά στο τουρνουά ΝΒΑ 2Κ ο Oυάιτσαϊντ κόντρα στον Μπέβερλι,

Ο ΜακΚόλουμ παρακολούθησε το ματς και είπε να... γλεντήσει τον συμπαίκτη του στους Μπλέιζερς.

Μάλλον το Πόρτλαντ έστειλε λάθος άνθρωπο στο τουρνουά.

I’m really watching Whiteside play 2K on ESPN . What has the world come to

— CJ McCollum (@CJMcCollum) April 4, 2020