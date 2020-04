Αντετοκούνμπο: «Προκάλεσε» τον Μπλέντσο και μετά απόλαυσε τα highlights του (vids)

Ο κορονοϊός δημιουργεί τεράστια προβλήματα στο ΝΒΑ, το οποίο οδεύει προς οριστική διακοπή.

Οι παίκτες κάθονται σπίτι και προσπαθούν να περάσουν τον χρόνο τους, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να θέλει να... πειράξει τον Έρικ Μπλέντσο.

Ο Greek Freak ανέβασε μια τάπα στον Μπράουν και έβαλε στο παιχνίδι του γκαρντ των Μπακς, ενώ στη συνέχεια είδε πως μπορεί να το κάνει, ανεβάζοντας video με highlights του Μπλέντσο.

You still got that @EBled2 https://t.co/sfZEJVdEK1

— Giannis Antetokounmpo (@Giannis_An34) April 4, 2020