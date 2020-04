Δύο τρομερές πεντάδες, παλιοί VS νεότεροι, όλοι στην ακμή τους, ποιος κερδίζει σε σειρά 7 αγώνων; (pic)

Ακόμα μια επιλογή που μας βάζει να κάνουμε το ESPN που δεν είναι καθόλου εύκολη. Οι παλιοί αντιμετωπίζουν τους νεότερους, όλοι είναι στην ακμή τους και πρέπει να επιλέξετε μια νικητήρια ομάδα σε σειρά επτά αγώνων.

Από την μία Τζόνσον, Τζόρνταν, Μπερντ, Ολάζουον και Τζαμπάρ και από την άλλη Ουέιντ, Κόμπι ΛεΜπρον, Ντάνκαν και Σακίλ. Λίγο παλαιότεροι, με λίγο νεότερους και οι δύο ομάδες προκαλούν τρόπο στο άκουσμα τους.

Ας επιλέξουμε!

Which team would win in this 7-game series? pic.twitter.com/0AIDwMdKPz

— ESPN (@espn) April 3, 2020