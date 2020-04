Ένα από τα βίντεο που έχουν γίνει viral έρχεται από τη δεύτερη σεζόν του στο Μιλγουόκι (2014-15). Αν και είχε 31,5 λεπτά συμμετοχής, η στιγμή που καθόταν στον πάγκο ήταν... ξεχωριστή.

Σε ματς των Μπακς με τους Μπουλς ο Τζάρεντ Ντάντλεϊ είχε ευστοχήσει σε τρίποντο και ο πανηγυρισμός του Γιάννη Αντετοκούνμπο από τον πάγκο, έμελλε να περάσει στην ιστορία.

Did you see that bench celebration tho #BucksClassics pic.twitter.com/wEyerMnqlM

— Milwaukee Bucks (@Bucks) April 2, 2020