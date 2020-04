Δωρεά 500.000 δολαρίων του Χόρφορντ για τον κορονοϊό! (pic)

Ο σέντερ των Φιλαντέλφεια Σίξερς αποφάσισε να κάνει δωρεά ύψους 500.000 δολαρίων στη Δομινικανή Δημοκρατία απ' όπου κατάγεται όπως επίσης και στις πόλεις που έχει αγωνιστεί.

Όπερ και σημαίνει στο Μίσιγκαν, το Γκέινσβιλ, την Ατλάντα, τη Βοστώνη και τη Φιλαδέλφεια!

76ers’ Al Horford (@Al_Horford) has donated $500,000 to aid coronavirus pandemic in his home country of the Dominican Republic, as well as each U.S. region in which he has played basketball (Michigan/Gainesville, FL./Atlanta/Boston/Philadelphia).

— Shams Charania (@ShamsCharania) April 2, 2020