«Ο Κόμπι κράτησε φωτογραφία του Πιρς να πανηγυρίζει και φώναξε "κίνητρο"» (pic & vid)

O τεράστιος Kόμπι Μπράιαντ έφυγε από τη ζωή σε αεροπορικό δυστύχημα μαζί με την κόρη του, βυθίζοντας στη θλίψη όλο τον κόσμο.

Ένας παίκτης που δεν άφηνε τίποτα στην τύχη του, που ζούσε και ανέπνεε για το μπάσκετ και ποτέ δεν σταμάτησε να ψάχνει κίνητρο για να γίνει ακόμα καλύτερος.

Μια απίθανη ιστορία για τον Black Mamba αποκάλυψε η θρύλος του WNBA, Σου Μπερντ που δείχνει πως αντιλαμβανόταν το μπάσκετ ο Κόμπι και πως δεν σταματούσε ποτέ να ασχολείται με το άθλημα που λάτρευε.

«Ο Κόμπι άρχισε να κόβει μια φωτογραφία με τον Πολ Πιρς. Την δίπλωσε και την έβαλε στην τσέπη του και φώναξε τη λέξη "κίνητρο"», ανέφερε η Μπερντ, η οποία είχε βρει τον Κόμπι στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2008 και λίγο καιρό αφού είχε χάσει από τους Σέλτικς του Πιρς στους τελικούς του ΝΒΑ.

Μετά από αυτό πήρε 2 σερί πρωταθλήματα, ενώ κατέκτησε το χρυσό με την Team USA στους Ολυμπιακούς.

Sue Bird shares story of @kobebryant cutting out @paulpierce34 photo from 2008 Finals for motivation https://t.co/zHhIuwPOWd

— MSN Sports (@MSNSports) April 2, 2020