Κορονοϊός: Ο Λίλαρντ πρότεινε μοντέλο NCAA για να τελειώσει η σεζόν στο ΝΒΑ!

Η κορυφαία λίγκα του πλανήτη έχει κατεβάσει ρολά, ουδείς γνωρίζει τι μέλλει γενέσθαι σε ό,τι αφορά το ενδεχόμενο επανέναρξης, τα σενάρια δίνουν και παίρνουν ενώ ο Ντάμιαν Λίλαρντ κατέθεσε τη γνώμη του.

«Πρέπει να κάνουν κάτι σαν το τουρνουά του NCAA. Συμμετοχή όλων των ομάδων, ματς νοκ άουτ μέχρι τους τελικούς των Περιφερειών».

Damian Lillard just throwing out ideas on how to restart the season, "They should do something like the NCAA tournament. Every team, single elimination, until you get to the conference finals."

Adds that now it the time to get creative. #RipCity

— NBC Sports Northwest (@NBCSNorthwest) March 31, 2020