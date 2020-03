Η τρομερή ανατροπή των Λέικερς κόντρα στους Μπλέιζερς, με τον Κόμπι να κάνει «μαγικά»! (vids)

Το ΝΒΑ και οι Λέικερς θυμήθηκαν ένα απίστευτο comeback και ένα από τα καλύτερα στην ιστορία του ΝΒΑ. Οι Μπλέιζερς κατάφεραν και ισοφάρισαν την σειρά από 3-1 σε 3-3 και στο Game 7, αποφάσισαν να μπουν δυνατά κόντρα στους Λέικερς και με 10:28'' να μένουν στο ρολόι ήταν 15 πόντους μπροστά και πολύ κοντά σε μία νίκη.

Οι Λέικερς, που δεν είχαν χάσει τρία παιχνίδια σερί όλη την σεζόν, ήταν έτοιμοι να γίνουν μόλις η 7η ομάδα στην ιστορία που θα έχασε το προβάδισμα που είχε με 3-1 στην σειρά. Το Πόρτλαντ είχε κάνει τέλεια δουλειά στο να βγάλει από το παιχνίδι τον Σακίλ, με double team και ο Σακ είχε βγει στην 4η περίοδο με μόλις 9 πόντους και «παλεύοντας» με την άμυνα.

Αλλά κάπου εκεί οι Λέικερς «ξύπνησαν». Ο Σακίλ ξεκόλλησε και τέλειωσε το ματς με 19 πόντους και 5 ασίστ.

Οι Μπλέιζερς δεν μπορούσαν να βρουν σκορ και έχασαν 12 συνεχόμενα σουτ, με τον Κόμπι Μπράιαντ να κάνει απίστευτα πράγματα στα 21 του. Κόμπι και Σακίλ βρήκαν ρυθμό και το Λος Άντζελες πήρε το προβάδισμα 2 λεπτά πριν το τέλος.

Οι Μπλέιζες κατάφεραν να ισοφαρίσουν, αλλά ο Κόμπι δεν είχε πει την τελευταία του κουβέντα. Μάλιστα, κατάφερε και «χόρεψε» τον Πίπεν σε μια στιγμή ανεξίτηλη.

Ο Κόμπι τέλειωσε το ματς με 25 πόντους, 11 ριμπάουντ, 7 ασίστ και 4 μπλοκ, έχοντας ολοκληρώσει οι Λέικερς μία τρομερή ανατροπή, μια από τις καλύτερες της ιστορίας με τελικό σκορ 89-84, ενώ έτσι πήγαν στους Τελικούς μετά από 9 χρόνια.

Down 15 with 10 minutes left Taking the lead with two remaining#LakeShow2000 (: @SpectrumSN) pic.twitter.com/5McqqRXHX8

— Los Angeles Lakers (@Lakers) March 31, 2020