Κόμπι και ΛεΜπρον οι παίκτες με τους περισσότερους πόντους σε... clutch χρόνο!

Δεν μπορούν όλοι να γίνουν ηγέτες και να βγουν μπροστά στα δύσκολα. Παίκτες με ικανότητες δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτόν τον ρόλο και είναι ελάχιστοι εκείνοι που έχουν ξεχωρίσει ως ηγέτες στην ιστορία του ΝΒΑ.

Στην ερώτηση για το ποιος είναι ο πιο clutch παίκτης όλων των εποχών το ESPN έχει την απάντηση. Από την σεζόν 1996/97 που άρχισε μετράει η στατιστική τους περισσότερους πόντους σε κρίσιμες στιγμές τους έχει ο Κόμπι Μπράιαντ με 2.369, λίγο μπροστά από τον ΛεΜπρον Τζέιμς που έχει 2.338.

Αυτό μετριέται με πόντους στα πέντε τελευταία λεπτά και το σκορ μέχρι 5 πόντους διαφορά.

The most points in clutch time since the NBA started tracking in 1996-97 is Kobe Bryant (2,369), just ahead of LeBron James (2,338).

The best FG pct (min. 500 FGA) is Shawn Marion (49.2%).

Clutch time is the final 5 minutes with the score within 5 points. https://t.co/DZdQMgKmeU

