ΝΒΑ: Όταν ο Τζόρνταν φόρεσε τη φανέλα της… Μπαϊρόιτ! (pic & vid)

Οι Μπουλς έχουν αποτυπώσει με τον καλύτερο τρόπο το μεγαλείο του Μάικλ Τζόρνταν σε μια απίθανη φωτογραφία που βασίζεται στην ιδέα ότι ο Air είναι ο κορυφαίος όλων των εποχών.

Σε αυτήν ο Air παρουσιάζεται στον θρόνο του κι έχοντας γύρω του τα έξι πρωταθλήματα, το άγαλμα που έχει στηθεί προς τιμήν του έξω από το United Center, τη φανέλα του που έχει αποσυρθεί, μια μπάλα μπάσκετ και τον τράγο (goat).

To 1990 πάντως βρέθηκε στη Γερμανία και φόρεσε τη φανέλα της Μπαϊρόιτ! Τι είχε συμβεί; Ο Τζόρνταν είχε συμμετάσχει σε αγώνα επίδειξης στη Φρανκφούρτη για τον αμερικανικό στρατό. Εκεί ντύθηκε στα χρώματα της Μπαϊρόιτ, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής καμπάνιας της NIKE.

Rare footages of Michael Jordan playing an exhibition game in Frankfurt, Germany for the U.S. Army.

He's wearing Steiner Bayreuth jersey. It was taken during Nike's European tour in 1990.pic.twitter.com/7pCw6p9Pnl

— OLDSKOOLBBALL (@Oldskoolbball1) March 30, 2020