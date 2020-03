Ντάνι Έιντζ: «Ο μοναδικός αντίπαλος που βγήκα μαζί του ήταν ο Τζόρνταν» (vid)

Ο πάλαι ποτέ παίκτης των Σέλτικς, Κινγκς, Μπλέιζερς και Σανς και νυν General Manager των Μπόστον Σέλτικς, είπε μεταξύ άλλων:

«Η μοναδική φορά στην καριέρα μου γευμάτισα, δείπνησα και έκανα οτιδήποτε με κάποιον αντίπαλο ήταν με τον Μάικλ Τζόρνταν. Με τον Μάικλ ήταν διαφορετικά γιατί άρεσε και σε εκείνον το γκολφ όπως και σε εμένα. Με είχε ρωτήσει τότε που θα μπορούσε να βρει μια καλή πίστα στην Βοστόνη προκειμένου να παίξει τις δύο μέρες που θα είχε ρεπό. Έτσι κανόνισα και παίξαμε μαζί στο 'Framingham Country Club'».

Danny Ainge talks about the time he went golfing with Michael Jordan



