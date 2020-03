Κορονοϊός: Οι Πίστονς παραχωρούν τις εγκαταστάσεις τους σε νοσοκομείο

Ο κορονόϊός εξαπλώνεται δυστυχώς με γοργούς ρυθμούς και στις ΗΠΑ με αποτέλεσμα καθημερινά να ανακοινώνεται μεγάλος αριθμός κρουσμάτων και νεκρών.

Οι Πίστονς ενημέρωσαν πως παραχωρούν τις προπονητικές εγκαταστάσεις τους στο νοσοκομείο «Henry Ford» είτε για να βάλουν μέσα ασθενείς του κορονοϊού είτε για να κοιμούνται ιατροί και νοσηλεύτες.

Μένει να δούμε αν θα απαντήσει θετικά το νοσοκομείο.

Per source, the #Pistons have offered their new performance center (practice gym, team headquarters) to health officials for "whatever best use is." That could be for COVID-19 testing, temporary hospital for patients overflowing from Henry Ford or a sleep facility for med staff.

— James Edwards III (@JLEdwardsIII) March 28, 2020