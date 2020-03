Ο τεράστιος Νίκος Γκάλης απολαμβάνει τον σεβασμό κορυφαίων παικτών του μπάσκετ, κάτι που φάνηκε και από την απάντηση του Ρικ Σμιτς.

Ο πρώην παίκτης των Πέισερς ρωτήθηκε για τον κορυφαία αντίπαλο του εκτός ΝΒΑ και η απάντηση του ήταν ο θρύλος του ελληνικού μπάσκετ και αθλητισμού.

Δείτε τι είπε για τον Gangster

Nikos Galis, a Greek player. I played him in the European Championships and he was just unbelievable.#AskRikSmits https://t.co/sugiaia1Y5

— Indiana Pacers (@Pacers) March 27, 2020