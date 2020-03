Η Henry δηλώνει Influencer και Instagram model (ό,τι δηλώσεις είσαι άλλωστε).

Από την καραντίνα της, το σέξι μοντέλο ρώτησε τους ακόλουθους της πώς να σκοτώσει την ώρα της κι ένας εξ αυτός της πρότεινε τον... Τάιλερ Χίρο!

Η ίδια απάντησε πως ο άσος των Χιτ είναι ήδη στη λίστα της και ψάχνει κάτι άλλο.

Δείτε, λοιπόν το κορίτσι που προσπαθεί να... σκοράρει στο transition κόντρα στον Χίρο.

yea that’s on the list but what else?

— KATYA ELISE HENRY (@katyaelisehenry) March 26, 2020