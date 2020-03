ΝτεΡόζαν: «Όταν αντιμετώπιζα τον Κόμπι φορούσα παπούτσια Τζόρνταν και νευρίαζε» (vid)

Ο ΝτεΜαρι ΝτεΡόζαν μιλώντας omline ανέφερε μία ιστορία σχετική με τον αδικοχαμένο θρύλο του ΝΒΑ.

Ο γκαρντ των Σπερς είπε πως, «τα τελευταία χρόνια πάντα φορούσα παπούτσια του Κόμπι στα παιχνίδια. Όταν όμως αντιμετωπίζαμε τους Λέικερς επέλεγα κάτι άλλο με σκοπό να εκνευρίσω στον Κόμπι.

Σε ένα παιχνίδι στο Τορόντο λοιπόν έπαιξα με κάτι παπούτσια Τζόρνταν. Μόλις το αντιλήφθηκε έγινε έξαλλος».

.@DeMar_DeRozan tells the story of when he wore Jordans against Kobe

“Soon as he walked on the court, he was mad as a motherf--ker” @brkicks

*NSFW* pic.twitter.com/d3CpN8KzUq

