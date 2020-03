Ο Εμπίντ άφησε στην άκρη όλες τις διαφορές τους και στέκεται στο πλευρό του Τάουνς (pic)

Οι δύο γονείς του Τάουνς έχουν προσβληθεί από κορονοϊό με την μητέρα του μάλιστα να είναι στο νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση, με τον παίκτη των Τίμπεργουλβς να το ανακοινώνει σε ένα εξαιρετικά συναισθηματικό βίντεο.

Όλο το ΝΒΑ στέκεται στο πλευρό του και μαζί και ο Εμπίντ. Οι δυο τους είχαν τις διαφορές του μέσα στο παρκέ εδώ και αρκετό καιρό, αλλά αυτά μένουν στο παρκέ και ο άσος των Σίξερς είναι στο πλευρό του Τάουνς και προσεύχεται για εκείνον.

Some things are bigger than sports

Joel Embiid with words of encouragement for Karl-Anthony Towns. pic.twitter.com/cCUO0RNzil

— ESPN (@espn) March 25, 2020