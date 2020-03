Ο Σακίλ Ο'Νιλ δεν έχει κρύψει ποτέ του πως είναι θαυμαστής του Γιάννη Αντετοκούνμπο, αλλά από την άλλη είναι και μεγάλο πειραχτήρι. Έτσι από το γνωστό σε όλους Shaqtin' a Fool δεν θα μπορούσε να λείψει ο Έλληνας φόργουορντ με το βίντεο να τον δείχνει στις άτυχες φετινές του στιγμές με αποκορύφωμα ένα κάρφωμα που έχασε στον αιφνιδιασμό.

