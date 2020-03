Λατρεύει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο ο Σακίλ Ο'Νίλ και το δείχνει συνεχώς.

Πάντως υπάρχουν και οι φορές που τον τρολάρει δίχως έλεος όταν του δίνει αφορμή στο Shaqtin' a fool.

Ο Σακίλ ανέβασε μια φάση με τον Γιάννη να καρφώνει σε Αll Star Game, ενώ θα έπρεπε να σουτάρει βολή, κάτι που είχε κάνει και ο ίδιος παλιότερα.

Δείτε το video του Shaqtin' a fool.

Giannis is really following in @SHAQ’s footsteps#Shaqtin pic.twitter.com/r6JHRJzSwc

— Shaqtin' a Fool (@shaqtin) March 25, 2020