Φτιάξτε πεντάδα με τους καλύτερους των Λέικερς και Σέλτικς (pic)

Λέικερς και Σέλτικς, δύο ομάδες θρύλοι. Δύο ομάδες στις οποίες έχουν αγωνιστεί υπερπαίκτες που έχουν γράψει την δική τους ιστορία όχι μόνο στο NBA, αλλά στο μπάσκετ και στον αθλητισμό συνολικά. Ο λογαριασμός του NBA στο twitter καλεί τους φίλους του αθλήματος να φτιάξει την δική του πεντάδα που θα αποτελείται μόνο από παίκτες των δύο ομάδων. Μια πραγματικά δύσκολη επιλογή, καθώς ο ένας είναι καλύτερος από τον άλλον.

You can only choose 5 players

Who you putting on your all-time squad from the @Lakers/@celtics rivalry? pic.twitter.com/jzV1RSJbsv

— NBA TV (@NBATV) March 24, 2020