Σίξερς: «Δεν ισχύει η μείωση μισθών, οι υπάλληλοι μας θα πληρωθούν κανονικά» (pic)

Προσωρινή μείωση της τάξεως του 20% είχαν αποφασίσει οι Σίξερς για τους υπαλλήλους του οργανισμού λόγω κορονοϊού, με τον Εμπίντ να προσφέρεται να βοηθήσει τον κόσμο με δωρεά 500.000 δολαρίων.

Η διοίκηση της ομάδας ανακοίνωσε πως ακυρώνει την απόφαση αυτή, παραδεχόμενη πως ήταν λάθος αυτό που πήγε να κάνει.

Ακούσαμε τη γνώμη των παικτών και του staff και ήταν ξεκάθαρο πως είχαμε πάρει λάθος απόφαση. Το αλλάζουμε και οι υπάλληλοι μας θα πάρουν ολόκληρο τον μισθό τους» ανέφεραν στο ESPN.

Sixers ownership statement to ESPN: ''....After listening to our staff and players, it's clear that was the wrong decision. We have reversed it and will be paying these employees their full salary." https://t.co/0mn1NthccQ

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 24, 2020