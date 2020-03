Εμπίντ - Kορονοϊός: Δωρεά 500.000 δολαρίων για αντιμετώπιση του ιού, βοηθά υπαλλήλους των Σίξερς! (pic)

Οι Σίξερς μείωσαν προσωρινά τους μισθούς των υπαλλήλων του οργανισμού κατά 20% λόγω κορονοϊού και αναβολής στα ματς του ΝΒΑ, αλλά ο Τζοέλ Εμπίντ με μια σπουδαία κίνηση ήρθε να δώσει μια λύση.

Ο ηγέτης της Φιλαδέλφεια θα δωρίσει το ποσό των 500.000 για την καλύτερη αντιμετώπιση του covid-19, ενώ θα παρέχει οικονομική βοήθεια με αυτό το ποσό στους εργαζομένους του franchise.

Έτσι ο Τζοέλ έρχεται να προστεθεί στη λίστα των αθλητών του ΝΒΑ που βοηθούν την κοινωνία με τον τρόπο τους σε αυτές τις δύσκολες μέρες. Η λίστα περιλαμβάνει τα ονόματα των Αντετοκούνμπο, Μίντλετον, Λιν, Μούσα, Γκρίφιν, Νανς, Ζάιον κλπ.

