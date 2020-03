Τα 7 πιο χαρακτηριστικά τρίποντα του Κάρι που πανηγύρισε πριν ευστοχήσει (vid)

Ο Στεφ Κάρι είναι πασίγνωστο για το... δολοφονικό του σουτ, ενώ χαίρεται με το παιχνίδι και διασκεδάζει κάθε στιγμή. Θέλει να πανηγυρίζει κάθε τι που κάνει και έχει διάφορους τρόπους για να το κάνει.

Ένας από αυτούς είναι να δείχνει τόση σιγουριά στο σουτ του και να μην περιμένει καν να δει την μπάλα να πηγαίνει μέσα, αλλά απλά να σουτάρει και να επιστρέφει στην άμυνα του.

Το ESPN μάζεψε όλες αυτές τις στιγμές και το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό τουλάχιστον.

It doesn't get much more disrespectful than Steph turning around before the three even goes in pic.twitter.com/SqexXPSivw

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) March 24, 2020