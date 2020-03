Ο ΛεΜπρόν αποκάλυψε τους 5 αγαπημένους του ποδοσφαιριστές και την ομάδα της καρδιάς του (vid)

Στο λάιβ που είχε κάνει ο ΛεΜπρον Τζέιμς ρωτήθηκε για τον αγαπημένο του παίκτη ποδοσφαίρου και εκείνος άρχισε να λέει ονόματα. Φαίνεται πως έχει μια προτίμηση προς... Γαλλία μεριά, αφού ξεχώρισε γρήγορα Νεϊμάρ και Μπαπέ, ενώ δεν ξέχασε τον Κριστιάνο και τον Μέσι, αλλά ως προς την αγαπημένη του ομάδα ήταν απόλυτος. Λίβερπουλ και μόνο.

Με την βοήθεια του... κοινού θυμήθηκε τον Ζλάταν και το πρώτο πράγμα που είπε γι' αυτό είναι ότι είναι τρελός.

Ε, δεν τον λες και παράλογο!

"Zlatan? His crazy ass" @KingJames talking about some pic.twitter.com/oZvbjXXtMR

— Italian Football TV (@IFTVofficial) March 24, 2020