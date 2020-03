Λίλαρντ: Ο μοναδικός παίκτης του ΝΒΑ με τέτοια νούμερα σε μια πενταετία! (pic)

Ο σούπερ σταρ του Πόρτλαντ είναι ο μοναδικός παίκτης του ΝΒΑ που έχει τουλάχιστον 25 πόντους και 5 ασίστ κατά μέσο όρο ενώ σουτάρει με 36%+ έξω από τη γραμμή του τριπόντου.

Και δεν είναι κάτι που το έκανε μόνο φέτος, αλλά είναι κάτι που το κάνει συστηματικά τις πέντε τελευταίες σεζόν. Κανείς άλλος παίκτης του ΝΒΑ δεν τα έχει καταφέρει...

Damian Lillard is the only player in the league averaging 25 points with 5 assists while shooting 36% from three for five straight years. 2016 - 2020 pic.twitter.com/3F9hkR9kCf

