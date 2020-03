Τζαμπάρ: «Αποτελεσματικός ο Γιάννης, ήθελα τον Λεμπρόν στους Λέικερς του showtime» (pics)

Σε σχετική ερώτηση που του του έγινε για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο είπε ότι «ο Γιάννης είναι πολύ αποτελεσματικός παίκτης, αλλά υπάρχουν και άλλοι που είναι αποτελεσματικοί και μπορούν να προσφέρουν σε πολλούς τομείς του παιχνιδιού» ενώ όσον αφορά τους φετινούς Μπακς, ανέφερε: «Έχουν το καλύτερο ρεκόρ στο ΝΒΑ, είναι πολύ συγκεντρωμένοι στον στόχο τους και θα ήθελα να τους δω να κερδίζουν ένα ακόμη πρωτάθλημα»

Giannis is very effective but there are others who are just sat effective as there a lot of ways to excel in the game. https://t.co/JwJOmH6b42 — Kareem Abdul-Jabbar (@kaj33) March 24, 2020

Jake the current Milwaukee Bucks team is very focused and they have high standards. They have the best record in basketball right now and I'd love to see them win another championship https://t.co/I4ZQhrFDwI — Kareem Abdul-Jabbar (@kaj33) March 24, 2020

We won a world championship my man! https://t.co/zF6gk8QcDG — Kareem Abdul-Jabbar (@kaj33) March 24, 2020

Επίσης ανέφερε ότι αν μπορούσε να μεταφέρει κάποιον παίκτη στην εποχή του αυτός δεν θα ήταν άλλος από τον Λεμπρόν Τζέιμς στους Λέικερς των 80's αλλά αν έπαιζε εκείνος στη σημερινή εποχή θα ήθελε συμπαίκτη τον Κέβιν Ντουράντ επειδή «θα ταίριαζαν ιδανικά το περιφερειακό του παιχνίδι με το δικό μου μέσα στη ρακέτα».

great question! Without a doubt Lebron, and The Lakers would be the right team. https://t.co/zPswoocxbU — Kareem Abdul-Jabbar (@kaj33) March 24, 2020

Steig - If I was playing in this era, I would team up with Kevin Durant - his outside shooting and my inside game would really compliment each other https://t.co/TgmxqVkHKM — Kareem Abdul-Jabbar (@kaj33) March 24, 2020

Οι καλύτεροι συμπαίκτες που είχε ποτέ ήταν οι «Μάτζικ Τζόνσον, Όσκαρ Ρόμπερτσον και Τζέιμς Ουόρθι» ενώ ο ήρωάς του και εκείνος που θαύμαζε ήταν «ο Μπιλ Ράσελ. Κέρδισε 11 πρωταθλήματα. Κανείς δεν μπορεί να συγκριθεί μαζί του».

Shan that's a tough one, Oscar Robertson, Magic Johnson and James Worthy https://t.co/RDvQAEcsAb — Kareem Abdul-Jabbar (@kaj33) March 24, 2020

Bill Russell was and is my hero. He won 11 championships. No-one compares to his record https://t.co/OEje5gri9b — Kareem Abdul-Jabbar (@kaj33) March 24, 2020

Επίσης είπε ότι ο Ουίλτ Τσάμπερλεϊν μία φορά κατάφερε να του κάνει τάπα στο φημισμένο του skyhook όταν ήταν rookie αλλά στη συνέχεια «κανείς δεν μπορούσε να το σταματήσει».

Lxn: I learned to shoot the hook shot while I was in grade school using a drill made popular by George Mikan. Wilt blocked one of my hook shots during my rookie year & after that he wasn't able to guard me. https://t.co/MAQp0jdgdx — Kareem Abdul-Jabbar (@kaj33) March 24, 2020