Υπάρχουν καρφώματα και υπάρχουν και ντροπιαστικά... πόστερ.

Όπως του Πίπεν πάνω στον Γιούν, του Μάικλ Τζόρνταν πάνω στον Μουτόμπι.

Φοβερό είναι το πόστερ του Κεμπ στον Λίστερ και του ΝτιΆντρε Τζόρνταν που ισοπέδωσε τον Νάιτ.

Το ESPN έφτιαξε video με τα πιο ντροπιαστικά... πόστερ της ιστορίας και το παρουσιάζει.

Some of the most disrespectful posters of all time pic.twitter.com/Kf1u08Q9as

— ESPN (@espn) March 24, 2020