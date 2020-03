Mπακς - Τζαμπάρ: Οι πρώτοι πόντοι του κορυφαίου σκόρερ της ιστορίας! (vid)

Ο Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ έγραψε το όνομα του με χρυσά γράμματα στο ΝΒΑ και ακόμα βρίσκεται στην κορυφή του πίνακα των σκόρερ με 38.387 πόντους.

Τους πρώτους πόντους στο ΝΒΑ τους πέτυχε στους Μπακς και τα... ελάφια θύμισαν εκείνη τη στιγμή μέσω video.

Στο πρώτο του ματς στο ΝΒΑ κόντρα στο Ντιτρόιτ μέτρησε 29 πόντους έχοντας 12/27 δίποντα, 5/8 βολές, 12 ριμπάουντ και 6 ασίστ!

Με το Μιλγουόκι κατέκτησε και πρωτάθλημα πριν πάει στους Λέικερς, εκεί όπου μάγεψε τα πλήθη παρέα με τον Μάτζικ Τζόνσον.

Δείτε το πρώτο του καλάθι στο ΝΒΑ.

The first two of an @NBA record 38,387 points!!@kaj33 | #BucksClassics pic.twitter.com/HLgTycQw7z

